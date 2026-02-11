Coppa Italia, Noslin: "Sono molto felice, ora andiamo avanti per vincere la coppa"
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Tijjani Noslin, eroe della serata che ha siglato il gol del pareggio, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della gara Bologna-Lazio di Coppa Italia, che si è conclusa con il passaggio delle aquile in semifinale.
Le dichiarazioni di Noslin a SportMediaset
Il passaggio di turno
Adesso è una bella serata, nel primo tempo ci siamo inguaiati un po' da soli. Stiamo diventando un po' più solidi, qualcosa di buono lo stiamo facendo.
Sulle sue emozioni
Sono molto felice, la squadra mi ha supportato molto oggi. Contento per aver segnato e che la squadra ha passato il turno, ora vogliamo vincere la Coppa.