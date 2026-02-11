Coppa Italia, Noslin: "Sono molto felice, ora andiamo avanti per vincere la coppa"

Tijjani Noslin, eroe della serata che ha siglato il gol del pareggio, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della gara Bologna-Lazio di Coppa Italia, che si è conclusa con il passaggio delle aquile in semifinale.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le dichiarazioni di Noslin a SportMediaset

Il passaggio di turno

Adesso è una bella serata, nel primo tempo ci siamo inguaiati un po' da soli. Stiamo diventando un po' più solidi, qualcosa di buono lo stiamo facendo.

Sulle sue emozioni