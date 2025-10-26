La moviola di Lazio-Juventus: Colombo impreciso e indeciso nel secondo tempo

La Lazio guadagna tre punti importantissimi vincendo contro la Juventus per 1-0 grazie alla rete dell'uomo della provvidenza Toma Basic. La squadra di Sarri ha giocato con umiltà e sacrificio in una gara che ha fatto anche discutere dal punto di vista arbitrale.

La moviola di Lazio-Juventus

Lazio e Juventus nel primo tempo non si sono rispramiate con ritmi molto alti ed un gioco prettamente fisico. L'andamento di gara nei primi 45' è stato tutto sommato corretto con il direttore di gara, Andrea Colombo, che è costretto ad estrarre solo due gialli inevitabili prima a Koopmeiners per un pestone in ritardo su Toma Basic e poi a Lazzari che aveva atterrato Kalulu fermando una potenziale ripartenza bianconera. C'è solo una sbavatura nel corso dei primi 45' da parte di Colombo, che poteva estrarre il cartellino giallo ai danni di Locatelli per un fallo su Isaksen molto simile a quello commesso da Koopmeiners in precedenza su Basic che gli era costata la sanzione.

Nella ripresa il match si infiamma fin da subito con l'arbitro Colombo che si lascia sfuggire di mano l'andamento del match. Al 52' Locatelli sgomita su Isaksen con i giocatori biancocelesti che chiedono anche il cartellino rosso ai danni del capitano bianconero. Dopo due minuti viene ammonito anche McKennie che dopo una manciata di secondi interrompe la ripartenza biancoceleste rischiando il secondo giallo non ravvisato dall'arbitro che non fischia nemmeno il fallo. Al 64' scocca il giallo anche per Kelly, fallo ai danni di Isaksen, mentre chiude il computo dei cartellini il giallo rimediato da Guendouzi per un fallo su Openda.

Il voto all'arbitro Colombo

Arbitro Andrea Colombo - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Voto: 5.5

Manca il fallo di McKennie che gli sarebbe costato il secondo giallo e conseguente espulsione. Nel primo tempo aveva ben gestito, mentre nella ripresa non usa un metro coerente