Lazio al Nasdaq, svelato l'orario: "il futuro passa anche da qui"
Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, la Lazio ha dichiarato ufficialmente questo evento con tanto di orario della cerimonia
Nella serata di ieri nella zona mista della cena di Natale della Lazio, davanti ai cronisti presenti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, aveva svelato in anteprima che nella giornata di oggi un suo familiare si sarebbe recato al Nasdaq di New York per suonare la famosa campanella, che simboleggia l'inizio del percorso della Lazio nella borsa statunitense.
C'è l'orario della Lazio al Nasdaq
Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, la Lazio ha dichiarato ufficialmente questo evento con tanto di orario della “cerimonia” e possibilità di seguire in diretta l'evento. Alle 21.45 ora italiana, le 3.45 PM di New York, la squadra biancoceleste suonerà la famosa campanella che dà il via alle contrattazioni.
Oggi la S.S. Lazio entra in uno dei simboli globali dell'innovazione.
A New York, nel cuore di Times Square, la S.S. Lazio prenderà parte alla cerimonia di chiusura della campana del Nasdaq.
Un momento storico che segna l'inizio di un viaggio internazionale tra sport, innovazione, media e finanza.
Un passo oltre il campo, riflettendo la visione di un Club pronto a impegnarsi con i principali ecosistemi mondiali.
📍 Nasdaq – New York
⏰ Chiusura campana
Il futuro passa anche da qui.