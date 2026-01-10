Verona-Lazio, i biancocelesti convocati dal Comandante: Sarri perde due titolari
La Lazio ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati dal Comandante Maurizio Sarri in vista della gara contro il Verona
La Lazio ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati dal Comandante Maurizio Sarri in vista della gara contro il Verona, in programma domani 11 gennaio alle ore 18:00 e visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW. Nonostante il sollievo generato dalla convocazione di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, due nuovi acquisti del club biancoceleste, il Comandante dovrà fare i conti con le assenze del capitano Mattia Zaccagni e del centrocampista Toma Basic, il primo per squalifica e il secondo per un infortunio riscontrato nel corso della gara contro la Fiorentina.
Verona-Lazio, i biancocelesti convocati dal Comandante
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Rovella, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov.
Verona-Lazio: le probabili formazioni
VERONA: Montipò, Nuñez, Bella-Kotchap, Valentini, Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese, Giovane, Orban.
LAZIO: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Belahyane, Isaksen, Noslin, Cancellieri.