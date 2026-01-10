Calciomercato Lazio, sondaggio dalla premier league per Dele-Bashiru

Il calciomercato invernale entra nel vivo e, in casa Lazio, si accende improvvisamente una pista in uscita che riguarda Fisayo Dele-Bashiru. Nonostante un inizio promettente, il giocatore ha faticato a trovare una continuità granitica nelle rotazioni biancocelesti, finendo ora nel mirino della Premier League. Da un lato, la società capitolina crede nel potenziale di Dele-Bashiru, ma dall’altro non chiude drasticamente la porta a una possibile cessione qualora arrivasse un’offerta economica vantaggiosa. La dirigenza biancoceleste valuta se monetizzare subito per poi reinvestire su un profilo più funzionale ai dettami tattici di Sarri o se dare ancora tempo al nigeriano per esplodere definitivamente all’ombra del Colosseo.

Il Nottingham Forest bussa alla porta della Lazio

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post sul suo profilo X, il Nottingham Forest avrebbe chiesto ufficialmente informazioni per il centrocampista nigeriano. Il club inglese, sempre molto attivo nella ricerca di profili fisici e pronti per l’intensità del campionato britannico, vede nel classe 2001 l’innesto ideale per rinforzare il proprio reparto centrale in vista della seconda parte di stagione.

La Lazio valuta il giocatore circa 15 milioni di euro più bonus, una cifra che permetterebbe alla società capitolina di tornare operativa sul mercato in entrata. I contatti tra le parti sono stati avviati, ma resta da capire se gli inglesi passeranno all'offensiva concreta. Da monitorare anche i vincoli del Fair Play Finanziario che potrebbero condizionare il Nottingham, costretto a operare principalmente attraverso prestiti con diritto di riscatto. Il giocatore, dal canto suo, conosce bene il calcio inglese essendo cresciuto nel settore giovanile del Manchester City e avendo vestito la maglia dello Sheffield Wednesday, fattore che renderebbe il suo adattamento immediato.