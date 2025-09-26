Termina la campagna abbonamenti della Lazio: ecco il dato finale

La campagna abbonamenti della Lazio: ecco il dato finale



Nonostante l’avvio negativo in campionato e il blocco del mercato in estate, i tifosi biancocelesti hanno risposto presente. La campagna abbonamenti è stata riaperta in un secondo momento e, proprio in questi minuti si è arrivati al dato definitivo: la Lazio ha fatto registrare ben 29.918 abbonati. Si tratta del secondo miglior risultato nella gestione Lotito.

Fraioli

Il Ringraziamento della società

“Ancora una volta GRAZIE” il messaggio della società che è apparso sui social per i tifosi biancocelesti.