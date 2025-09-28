Esclusiva | Ignazio Oliva: "Il Genoa è una filosofia. Prime partite sfortunate, ma ho fiducia"

Attore, regista e genoano doc, Ignazio Oliva è uno di quei volti noti del cinema italiano che non ha mai nascosto il proprio legame viscerale con la città di Genova e, soprattutto, con il Grifone. Noto per le sue interpretazioni televisive in Braccialetti rossi, o The Young Pope di Paolo Sorrentino, affiancando Jude Law, o sul grande schermo prendendo parte in giovane età alla famosa pellicola Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, prima di essere diretto da alcuni registi nostrani come Federico Moccia, Maria Sole Tognazzi, o Vittorio Moroni, tra gli altri, e proseguire la sua carriera anche sul fronte cinematografico.

Di seguito l'intervista a Ignazio Oliva in esclusiva ai nostri microfoni, in vista della prossima trasferta dei biancocelesti al Marassi, dove affronteranno lunedì 29 settembre il Genoa di Patrick Vieira.

Sì, è proprio così, sono genoanissimo! A Genova, come a Roma, è una città di derby, ma non è solo quello. Il Genoa è una filosofia. Il Genoa non vince niente da tantissimi anni, 50, 60, 70… quindi riuscire a restare tifosi del Genoa non è facilissimo.

Qualunque altro giovane cambierebbe squadra, noi non lo faremmo mai. Per noi è una questione di identità, di storia, che comunque, nonostante navighiamo sempre in acque basse o comunque in acque non felici, siamo fedelissimi e appassionatissimi.

La mia passione per il Genoa è nata da bambino. Mio papà è genoano, ma non è uno sfegatato, è molto sportivo: di quelli che dicono “Ah vabbè ma anche se vince la Sampdoria va bene per la città, fa bene alla città”. Invece io sono molto più campanilista, molto più uomo da derby, è una bella rivalità, le stracittadine hanno questo valore aggiunto.

Io vivo a Roma da una vita e devo dirti che è molto simile, c'è una unica grande differenza: Genova è una città molto più piccola di Roma e quindi è un po' come vivere a Siena con il palio. Noi siamo noi, così come i “multicolor”, non li nomino…"i multicolor ciclisti". Durante tutto l'anno ci sono spesso e volentieri degli sfottò. Da voi quando uno perde il derby, l'altro festeggia e finisce lì, noi facciamo i funerali quando la Samp va in C, loro lo fanno a noi quando andiamo in B, oppure quando hanno perso la Coppa Campioni, indimenticabile, tanti anni fa con Ronald Koeman (goal dell'olandese ai tempi supplementari nella finale della Coppa dei Campioni nella stagione 1991/92, che portò il Barcellona a vincere il titolo a discapito della Samp, che incassò la rete della sconfitta al 112' su calcio di punizione, ndr).

In quell'occasione la città era deserta con tutte le bancarelle, pronte per la serata con le bandiere e le sciarpe della Samp. Alla fine tutta la città si è riversata giù per festeggiare la sconfitta della Samp. In passato alla fine dei derby, negli studi degli avvocati si mandavano fax di sfottò, tra uno studio e l'altro. È una cosa che va oltre. Si diceva che i lavoratori dopo un derby vinto o perso, a seconda della sponda, si lavorava di più e meglio se si vinceva.