Lazio, emergenza infortuni: caos tra staff medico e recuperi, Sarri sempre più preoccupato

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, La Lazio è attanagliata dagli infortuni in questo periodo e sono molti dubbi circa il lavoro dello staff tecnico, ma soprattutto dei recuperi in corso.

Gli infortuni di quest’anno lasciano molti dubbi

Il bollettino degli infortuni, quest’anno, era partito con Lazzari e Vecino: le prime comunicazioni ufficiali li davano a affaticati, salvo poi scoprire da Sarri che entrambi erano le prese con una lesione di primo grado. Ci sono anche verificati gli infortuni e gli stop di due terzini importanti come Marušić e Pellegrini, per non parlare del lunghissimo stop e le indecisioni sull’operazione di Rovella. È andata peggio a Dele-Bashiru: con il primo grado annunciato in teoria, il nigeriano doveva essere a disposizione il 19 ottobre a Bergamo. Tanti, forse, si chiedevano perché Sarri lo avesse fatto fuori dalla lista, sostituendolo con Basic e parlando di un “lungo infortunio”. Infatti, dal ko nel derby è passato un mese e, adesso, rischia la stessa sorte anche un giocatore che, finora, si era mostrato il più in forma di tutti: Cancellieri.

Anche Cancellieri e Castellanos un rebus

Lo stiramento al bicipite femorale, per Cancellieri, sarebbe ben oltre il primo grado - come riporta il comunicato pubblicato dalla società - quasi un secondo, con interessamento anche del tendine, tale da temere di rivederlo a dicembre (dopo che l’altro dovrà affrontare senza di lui partite come quelle contro Juventus e Inter). Anche la questione castellana se è piuttosto misteriosa: non è mai stato fatto mezzo comunicato sulle sue condizioni fisiche, nonostante gli esami medici svolti lo scorso 14 ottobre. Si tratta ovviamente di una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, che costringerà il Taty a rimanere fuori almeno un mese e mezzo, se non di più. Oltretutto, ciò che sta mandando completamente in confusione in Sarri, staff tecnico e giocatori è spesso una differenza di vedute interne sugli infortuni fra il dottor Rodia, da sempre impegnato a curare i biancocelesti, e il dottor Leo, specialista portato da Fabiani a Formello quest’anno.