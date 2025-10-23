Lazio, Lotito accelera sul Flaminio: il presidente punta al nuovo stadio entro il 2027

Come riporta Il Corriere della Sera, La Lazio si sta muovendo concretamente: il presidente Claudio Lotito punta ad accelerare l’iter per il recupero dello stadio Flaminio, che vorrebbe trasformare nella futura casa della squadra biancoceleste, assicurandosi il diritto di superficie sull’impianto. Da alcuni giorni la società è in attesa di una comunicazione ufficiale tramite PEC da parte di Roma Capitale, necessaria per organizzare un incontro tra le parti e chiarire alcuni punti fondamentali della trattativa, così da poter avviare finalmente la Conferenza dei servizi.

La situazione per il Flaminio

Da entrambe le parti filtra ottimismo, ma poiché non è ancora arrivata una data per l’appuntamento, Lotito sarebbe pronto a sollecitare il Comune. L’obiettivo del presidente non è soltanto ristrutturare un impianto sportivo ormai in disuso da circa quindici anni, ma anche rivalutare l’intero quadrante urbano. L’investimento previsto ammonta a circa 140 milioni di euro (nell’ambito dei 430 complessivi già ipotizzati) e comprenderà opere accessorie estranee al solo restyling dello stadio: piantumazione di nuovi alberi, realizzazione di una pista ciclabile e installazione di barriere fonoassorbenti per limitare l’inquinamento acustico. Il tema dei parcheggi è un altro punto cruciale: il progetto prevede poco più di 4.400 posti auto distribuiti tra viadotti, piazze e incroci. Per evitare problemi di traffico, si propone inoltre una ZTL straordinaria da attivare alcune ore prima di ogni evento.

Lotito punta a lasciare lo stadio Olimpico entro il 2027

L’intera zona è destinata a una profonda trasformazione, anche per via di interventi indipendenti dal progetto biancoceleste. Tra questi, il nuovo complesso residenziale di via Guido Reni che sostituirà le ex caserme e che prevede anche la nascita del Museo delle Scienze, finanziato con circa 60 milioni di euro provenienti dagli oneri concessori. Sono previsti inoltre l’ampliamento del Maxxi e un nuovo ingresso per l’Auditorium. Lotito, che attualmente paga circa tre milioni di euro l’anno per l’affitto dell’Olimpico, mira a trasferire la Lazio nel nuovo impianto entro il 2027, anche se i tempi appaiono piuttosto stretti. Il Campidoglio ha accolto favorevolmente la proposta e sembra orientato a concedere alla società il diritto di superficie, elemento chiave per la riuscita del piano. L’obiettivo comune è quello di aprire il tavolo di confronto entro fine ottobre o, al più tardi, all’inizio di novembre. Il presidente, già da mesi convinto di poter ottenere tale diritto, aveva anticipato la sua intenzione ancora prima che a Milano si decidesse di vendere l’area di San Siro a Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio (seguita poi dalla demolizione del Meazza).

Continue nella prossima pagina