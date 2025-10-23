Lazio, Guendouzi verso le 100 presenze in biancoceleste contro la Juve del “nemico” Tudor

Uno dei giocatori più centrali del progetto Lazio è sicuramente Guendouzi che, però, per adesso, si è sempre mostrato involuto e poco brillante, al punto da guadagnarsi due giornate di squalifica durante il derby (per protesta), saltando i match contro Genoa e Torino. Domenica, il numero 8 è rientrato discretamente in campo, dopo un mese di spettatore.

Il ritorno in campo di Guendouzi e il rendimento in calo

La squalifica con Genoa e Torino era da evitare. La percentuale di passaggi riusciti nella stra cittadina (81%) era stata la più bassa a Roma tale prestazione ha fatto sì che con zip vedesse anche il posto in nazionale e risultasse out dei convocati, non solo di settembre, ma anche di ottobre. Di questi tempi, un anno fa, il francese era l'inamovibile gli Dechamps (oltre che di Baroni) e trovava il primo goal e il primo assist in gare ufficiali: oggi è lontano parente del Guendouzi dello scorso anno. La posizione più avanzata adesso gli consente di riempire maggiormente l'aria, non a caso l'unico tiro in porta di Como è l'unica chance pulita contro l'Atalanta portano la sua firma. Fra i leader del 2024-2025 per i passaggi progressivi (atti ad eludere la prima pressione rivale) e passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo, i numeri odierni certificano un giocatore innocuo in avanti inefficace in fase di filtro. Per adesso si conta un solo dribbling tentato e soltanto un cross andato a buon fine, quello a Reggio Emilia sulla testa di Zaccagni.

Le 100 presenze: un traguardo importante

Come riporta Il Messaggero, domenica il francese raggiungerà le 100 presenze con la Lazio, squadra che a novembre diventerà la quella più vestita da cous, superando l’Olimpique Marsiglia (103). Questo è importante traguardo verrà raggiunto da Guendouzi proprio contro un vecchio “nemico” come Tudor, allenatore con cui il francese ha sempre avuto screzi, sia al Marsiglia che a Formello. Per fatalità, le scorie fra i due furono dissimulate proprio grazie all’assist del subentrato Guendouzi per l’1-0 di Marusic (31 marzo 2024) alla Juve al 93º nel giorno dell’esordio in bianco celeste del tecnico croato. L’occasione di dare una spallata ad una panchina in bilico può ora fungere da scossa per il francese: servirà a ripartire dai dati positivi.al netto del vistoso calo, nelle cinque partite giocate l’ex Arsenal è rimasto al centro dell’azione e ha sempre chiuso da primatista per palloni giocati in verticale. La condizione fisica, per fortuna, lo assiste: a Bergamo il centrocampista ha corso per 12 km, dietro soltanto a Cataldi (13,1), tra i 29 interpreti di movimento. D’altronde, la Lazio ha un estremo bisogno della sua forza, carattere e incisività in campo per proseguire questo cammino in campionato.