La Lazio ci riprova per Gimenez, l'agente: "Il Milan ha rifiutato l'offerta del Porto"
Secondo Alfredo Pedullà, il club biancoceleste ha deciso di fare un nuovo tentativo per Santiago Gimenez
Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)
La Lazio continua a muovere i fili del mercato estivo e, dopo il tentativo sfumato per Bamba Dieng a causa del mancato superamento delle visite mediche, il club ha deciso di fare un nuovo affondo per Santiago Giménez del Milan, attualmente nel mirino del Porto, un'operazione su cui si è recentemente espresso il padre-agente ai microfoni di Fox Sports Mexico.
L'intervento del padre-agente a Fox Sports Mexico
Santi sta bene, ci sono delle trattative in corso per lui. Il Porto ha presentato una prima offerta al Milan, che però non è stata accettata dai rossoneri. C'è comunque una trattativa tra i due club.