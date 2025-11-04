Italia, Zaccagni può tornare a vestire la maglia azzurra: ecco quando uscirà la lista

La sosta per le Nazionali si avvicina, infatti, giovedì 13 e domenica 16 novembre sono in programma gli incontri con la Moldavia e la Norvegia, il primo allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau il secondo a San Siro. Per prepararsi ai due incontri, i calciatori convocati dal mister dovranno recarsi a Coverciano già da lunedì verso l'ora di pranzo.

Italia, i possibili convocati del tecnico Gennaro Gattuso

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, venerdì 7 novembre verrà diramata la lista dei calciatori convocati da Gattuso per gli ultimi due incontri nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, precisamente per i match contro la Moldavia e la Norvegia. Mattia Zaccagni, indisponibile ad ottobre a causa di un infortunio, potrà vestire nuovamente la maglia azzurra, infatti, il capitano della Lazio fa parte del progetto del tecnico Gattuso che punta molto sugli esterni. Oltre al biancoceleste, torneranno anche Politano, Orsolini, Dimarco e Cambiaso, mentre Cambiaghi, Buongiorno, Ricci e Spinazzola sono ancora in dubbio, l'ultimo a causa di un principio di pubalgia.

Moldavia-Italia: dove seguire l'incontro

Giovedì 13 novembre alle ore 20:45 la formazione azzurra guidata dal ct Gennaro Gattuso scenderà in campo allo Stadionul Zimbru di Chisinau per affrontare la Moldavia nella 9a giornata nel turno di qualificazioni per il Mondiale 2026. Il bilancio degli ultimi incontri sembra sorridere all'Italia, infatti, nelle ultime 5 partite la Moldavia ha ottenuto 4 sconfitte e soltanto un pareggio, mentre il club di Gattuso arriverà al match senza mai essere caduta nei 5 incontri precedenti. I sostenitori della formazione azzurra potranno seguire il tanto atteso incontro in diretta TV in chiaro su Rai 1 o in differita su Sky Sport a partire da mezzanotte.