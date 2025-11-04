Prima pagina Corriere dello Sport: "Scatto Lazio. Sarri che Serie"

Ieri sera allo stadio Olimpico la rosa biancoceleste è sceso in campo con il desiderio di portarsi a casa i 3 punti e di scalare la classifica di Serie A, infatti, grazie ai palloni mandati in rete avversaria dall'esterno Gustav Isaksen e dal Capitano Mattia Zaccagni, la Lazio è riuscita ad andare in vantaggio e a chiudere il match contro il Cagliari con un 2-0. Un grande risultato che riporta le aquile in 8a posizione, a soli 3 punti dalla zona Europa.

Lazio, anche il Corriere dello Sport la esalta

Sicuramente nella rosa biancoceleste c'è un problema nel reparto offensivo, date le varie occasioni per fare gol sprecate, ma, fortunatamente, la difesa è in netto miglioramento, infatti, il match Lazio-Cagliari è terminato con un altro clean sheet per la formazione del Comandante Maurizio Sarri, il 6° in ben 10 giornate di Serie A disputate e il 4° consecutivo, dopo quelli ottenuti negli incontri con Atalanta, Juventus e Pisa. Una grande prestazione lodata anche dal Corriere dello Sport, che riporta l'impresa delle aquile in prima pagina e con il titolo: “Scatto Lazio. SARRI CHE SERIE. 12 punti in 6 partite. 4° clean sheet consecutivo”. Il prossimo avversario è l'Inter a San Siro, parita in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45, e lì le aquile non potranno permettersi se vogliono tentare di strappare a qualche punto alla formazione nerazzurra.

Le pagelle del Corriere dello Sport