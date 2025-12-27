Udinese-Lazio, Padelli: "Non meritavamo di perdere, l'abbiamo rimessa in piedi"

Sicuramente sono stato orgoglioso di questa opportunità. Questo è un segno di stima da parte di tutto l'ambiente. Sintomo del fatto che mi alleno al 100% ogni giorno. So che nel 90% dei casi non giocherò, ma mi alleno come se dovessi farlo. Sono ben conscio del mio ruolo all'interno della squadra. Non sono solitamente in prima linea, ma come detto io la spina non la stacco. Nel calcio succede tutto rapidamente. La spina devi tenerla sempre almeno mezza attaccata.