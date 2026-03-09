Kenneth Taylor, è lui la stella della Lazio: i numeri dell'olandese

L'ex centrocampista dell'Ajax si è rivelato l'innesto perfetto per lo scacchiere di Sarri. Taylor non è solo un giocatore di qualità, ma il tassello che mancava per far girare la squadra: tecnico, sempre al centro della manovra e capace di alzare il livello del gioco biancoceleste fin dal suo primo giorno a Formello.

I numeri del centrocampista

Taylor è il fulcro del gioco nella trequarti avversaria, infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, soltanto Marusic, con 804 minuti, è stato impiegato per più tempo tra i giocatori di movimento, mentre l'ex Ajax segue a 694. Con 174 passaggi riusciti su 203 tentativi, è il calciatore più coinvolto nella costruzione offensiva. La sua visione di gioco ha già prodotto 7 passaggi chiave, rendendolo il miglior rifinitore della rosa nell'ultimo periodo. Non si limita però a servire i compagni: con 4 tiri nello specchio, è anche uno dei profili più pericolosi quando si tratta di concludere a rete.

Kenneth Taylor: numerosi duelli per l'olandese

Oltre alla classe cristallina, l'olandese sta impressionando per spirito di sacrificio e fisicità. Taylor, infatti, ha già totalizzato 14 contrasti riusciti e i 70 duelli vinti, numeri che lo rendono il miglior interditore della squadra dal suo arrivo. È un centrocampista totale, capace di unire l'eleganza del palleggio a una grinta fondamentale per proteggere la difesa.