Lotito duro con la squadra, spogliatoio in agitazione

Il messaggio del presidente

La situazione in casa Lazio resta complicata e la tensione è ormai evidente in ogni gesto e dichiarazione. Dopo la sconfitta contro il Como, il presidente Claudio Lotito ha ribadito con fermezza il concetto di “fuori chi non ha voglia di restare”, un messaggio che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stato ripetuto anche alla squadra nel corso di un nuovo intervento avvenuto nella giornata di ieri.

Spogliatoio sotto pressione

Lotito si è presentato nel pomeriggio davanti al gruppo con toni duri, rivolgendosi in modo diretto anche a chi non sarebbe intenzionato a partecipare a un eventuale ritiro. Il problema, però, riguarda anche il clima generale: le numerose cessioni stanno alimentando il malcontento e aumentando il dissenso all’interno dello spogliatoio. L’ambiente viene descritto come sempre più pesante, con un senso diffuso di disorientamento che starebbe spingendo altri giocatori a valutare possibili uscite. Sarri prova a tenere alta la motivazione di chi è rimasto, ma senza anche Romagnoli il rischio è che l’equilibrio complessivo possa cedere definitivamente.