Parma-Lazio: tutte le info sull'acquisto dei biglietti
Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, la Lazio ha reso note le informazioni per l'acquisto dei biglietti per la trasferta di Parma
Dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio deve ora tornare a concentrarsi sul campionato a partire da domenica con la squadra di Maurizio Sarri che ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano. La settimana dopo, invece, i biancocelesti sfideranno un'altra squadra emiliana questa volta in trasferta: il Parma.
Il comunicato della Lazio
Il Parma calcio informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 11:00 di venerdì 5 dicembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive contro la Lazio, in programma sabato 13 dicembre delle ore 18:00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma.
Modalità e informazioni per vendita
- Capienza del Settore Ospiti 3.500 posti;
- Prezzo del biglietto compreso di commissioni di servizio:
- Intero 31,50 €.
Canali di vendita:
- Circuito on line di Vivaticket e punti vendita:
