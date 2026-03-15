Lazio-Milan, i biancocelesti convocati dal Comandante: la decisione su Romagnoli

In vista dell'incontro Lazio-Milan, in programma stasera alle ore 20:45 e nel corso del quale i tifosi hanno deciso di siedere sugli spalti, il Comandante Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati.

Lazio-Milan: i biancocelesti convocati

Portieri: 40 Motta - 55 Furlanetto - 99 Giacomone

Difensori: 3 Pellegrini - 4 Patric - 17 Tavares - 23 Hysaj - 25 Provstgaard - 29 Lazzari - 34 Gila - 77 Marusic

Centrocampisti: 7 Dele-Bashiru - 21 Belahyane - 24 Taylor - 28 Przyborek

Attaccanti: 9 Pedro - 10 Zaccagni - 14 Noslin- 18 Isaksen - 19 Dia - 20 Ratkov - 22 Cancellieri - 27 Maldini

Lazio-Milan: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Leão, Pulisic. All.: Allegri