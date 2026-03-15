Marchetti: "Il Milan viene dal trionfo al derby, la Lazio da un periodo difficile. Tifosi?..."

Federico Marchetti, ex portiere biancoceleste, è intervenuto a Sky Sport per commentare l'incontro Lazio-Milan, in programma stasera alle ore 20:45

Michelle De Angelis /
Federico Marchetti - IPA
Federico Marchetti - IPA

Federico Marchetti, ex portiere del club biancoceleste,  è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'incontro Lazio-Milan, in programma stasera alle ore 20:45.

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Le dichiarazioni di Federico Marchetti a Sky Sport 

Lazio-Milan

Le due squadre arrivano con umori opposti. Il Milan arriva carico dopo il derby. La Lazio viene da un periodo difficile, l’ambiente non è sereno, anche se devo dire che Sarri è riuscito a tenere questa stagione viva, soprattutto con l’obiettivo della finale di Coppa Italia.

Il ritorno dei tifosi

Il ritorno dei tifosi è determinante. Conosco bene l’Olimpico, ho vissuto lo stadio vuoto e ricordo com’è penalizzante per energia e trasporto del pubblico. Darà una spinta ulteriore a questa squadra.

Zaccagni

Sicuramente quest’anno è al di sotto dei suoi standard. Mancano i suoi gol e le sue giocate, ci si affida a Isaksen che sta facendo una buona stagione. 

Maldini

Sarri vede Maldini punta centrale e si sta allenando a questo nuovo ruolo. Eravamo a Spezia insieme, ha grandi qualità. Faceva l’esterno, sarà una scommessa in quel ruolo. Leao e Maldini? Non sono punte, spalle alla porta fanno fatica. Poi possono anche fare quel ruolo, ma hanno altre caratteristiche

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