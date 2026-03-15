Marchetti: "Il Milan viene dal trionfo al derby, la Lazio da un periodo difficile. Tifosi?..."

Federico Marchetti, ex portiere del club biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'incontro Lazio-Milan, in programma stasera alle ore 20:45.

Il ritorno dei tifosi è determinante. Conosco bene l’Olimpico, ho vissuto lo stadio vuoto e ricordo com’è penalizzante per energia e trasporto del pubblico. Darà una spinta ulteriore a questa squadra.

Sicuramente quest’anno è al di sotto dei suoi standard. Mancano i suoi gol e le sue giocate, ci si affida a Isaksen che sta facendo una buona stagione.

Sarri vede Maldini punta centrale e si sta allenando a questo nuovo ruolo. Eravamo a Spezia insieme, ha grandi qualità. Faceva l’esterno, sarà una scommessa in quel ruolo. Leao e Maldini? Non sono punte, spalle alla porta fanno fatica. Poi possono anche fare quel ruolo, ma hanno altre caratteristiche