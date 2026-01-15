Mendoza unica pista ancora aperta: la Lazio riflette

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, al momento Rodrigo Mendoza rappresenterebbe l’unica pista ancora aperta per rinforzare il reparto di centrocampo. Dopo i rifiuti per Toth e Timber, il club riflette sul giovane spagnolo, gestito dalla stessa scuderia di Pedraza, terzino sinistro già bloccato dalla Lazio in vista di giugno.

Il classe 2005 è un investimento in prospettiva: il giocatore è più un trequartista che un recuperatore di palloni, ma è alla ricerca di spazio e di continuità. Il principale ostacolo all'operazione resta la valutazione alta del centrocampista, fissata attorno ai 20 milioni. Il presidente, dal canto suo, vorrebbe fare ancora cassa per acquistare il secondo innesto a centrocampo e sta valutando la possibile cessione di Belahyane, valutato circa 10 milioni dal club biancoceleste.