Marcangeli: "Dominguez legato a Gila. Se il Milan offre…"

La programmazione della nuova stagione è entrata nel vivo: a giorni ci sarà l'inizio del ritiro con la Lazio che si ritroverà a Formello. Continuano inoltre le questioni del calciomercato con la Lazio impegnata in uscita per Gila e Provedel, mentre in entrata monitora Asp Jensen e Sergi Dominguez.

Le ultime su Asp, Dominguez e Gila

Questo quanto svelato da Valerio Marcangeli sulle frequenze di Radio Laziale in merito al calciomercato biancoceleste:

Asp sta aspettando le uscite di Romagnoli e Provedel. Provedel inizierà il ritiro con la Lazio e poi si vedrà se si chiuderà con l’Inter, per Asp offerto un prestito con obbligo condizionato in base alle presenze e al raggiungimento del 12º posto in campionato, cifre totali intorno ai 5/6 milioni, la Lazio non andrà oltre il 10% di percentuale sulla futura rivendita. Sergi Dominguez è legato all’uscita di Gila, questa mattina c’è stato un contatto tra Milan e Lazio, a 25 milioni la Lazio accetta per Gila.

L’accordo con il calciatore c’è ma la trattativa va ancora imbastita, la Dinamo Zagabria chiede 15 milioni, la Lazio vuole arrivare a 10. La Dinamo però non accetta prestito con diritto o obbligo e vuole il titolo definitivo.

Il video con le parole