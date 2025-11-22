Lazio-Lecce, Di Francesco perde un mediano: ecco di chi si tratta

Domani 23 novembre alle ore 18:00 lo stadio Olimpico ospiterà l'incontro Lazio-Lecce, una gara che non sarà affatto facile per le aquile, infatti, l'ultimo incrocio tra le due era terminato con la mancata qualificazione in Coppa per il club biancoceleste e la salvezza del club avversario, che rischiava la retrocessione in Serie B, perciò i ricordi potrebbero incidere sull'atteggiamento della rosa guidata dal Comandante Maurizio Sarri. Nonostante ciò, sono arrivate anche buone notizie per la Lazio, infatti, il mister Di Francesco dovrà rivedere le sue mosse dato che il mediano Balthazar Pierret non potrà scendere in campo.

La nota del Lecce sull'infortunio di Balthazar Pierret

U.S. Lecce comunica che il calciatore Balthazar Pierret si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sinistra.

Lazio-Lecce: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni. All.: Sarri.

In panchina: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 4 Patric, 25 Provstgaard, 17 Tavares, 23 Hysaj, 3 Pellegrini, 21 Belahyane, 5 Vecino, 14 Noslin, 9 Pedro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Gigot, Rovella, Castellanos, Cancellieri.

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 12 Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 10 Berisha; 7 Morente, 9 Stulic, 23 Sottil. All.: Di Francesco.

In panchina: 1 Früchtl, 32 Samooja, 21 Kouassi, 3 Ndaba, 77 Kaba, 19 Banda, 5 Siebert, 6 Sala, 11 N'Dri, 50 Pierotti, 14 Helgason, 13 Perez, 93 Maleh, 22 Camarda. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gaspar. Indisponibili: Jean, Pierret.

Arbitro: Arena