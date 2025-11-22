Conferenza Di Francesco: "Sarri è un ottimo mister. Lazio? Gli esterni sono imprevedibili"

Domani alle ore 18:00 lo stadio Olimpico ospiterà la gara Lazio-Lecce, valida per la 12a giornata del Campionato di Serie A e visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW. In vista dell'incontro il tecnico Eusebio Di Francesco ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

La conferenza stampa del mister Eusebio Di Francesco

Le condizioni della squadra

A differenza delle altre soste abbiamo avuto qualche giocatore in più a disposizione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sugli aspetti da migliorare e su quelli rispetto ai quali va data continuità. Per quanto riguarda chi è tornato dalle nazionali, l’ultimo arrivato è Gaspar, ma stanno tutti bene e a disposizione. Discorso a parte per Camarda, ha fatto un paio di giorni di stop, oggi ha lavorato un po’, valuterò se può essere della partita.

Che cosa teme di più della Lazio

Una squadra che ha un ottimo allenatore, con principi di gioco riconoscibili. Davanti ha imprevedibilità sugli esterni, lavorano bene con le catene. Non hanno fatto tantissimi gol ma producono tanto. Dobbiamo fare una grande partita difensiva per ottenere poi delle situazioni offensive.

Se valuta l'incontro in modo particolare dati i suoi trascorsi alla Roma

No, era un derby quando ero alla Roma, ora alleno un’altra squadra. Sono legato alla Roma e ho tanti amici romanisti, ma ho anche amici della Lazio. Siamo professionisti, ho preparato la sfida come ho sempre fatto.

