Isaksen prima di Lazio-Bologna a Dazn: "Immobile è una leggenda"

Mancano pochi minuti al fischio iniziale di Lazio - Bologna, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico Maurizio Sarri sfiderà Vincenzo Italiano in quella che sarà una sfida fondamentale per la corsa all'Europa. Giornata emozionante sia per il ricordo legato a Sinisa Mihajlovic sia per il ritorno di una bandiera laziale, Ciro Immobile. Proprio in questi istanti arrivano le parole di un suo ex compagno, Gustav Isaksen, ecco le sue dichiarazioni a Dazn.

Le parole di Isaksen su Immobile a Dazn

Immobile? È ancora un capitano per noi, quando sono arrivato mi ha aiutato molto, un grande uomo e la più gande leggenda nella storia della Lazio.

Isaksen su Lazio-Bologna

Abbiamo una grande voglia, siamo in un buon momento ma abbiamo perso l’ultima contro il Milan. C’è fame, l’anno scorso abbiamo perso 5-0, oggi è fondamentale.

Il danese a LSR