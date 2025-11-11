Tegola per Italiano, lungo stop per un titolare del Bologna: salta anche la Lazio

Si è conclusa l'undicesima giornata di Serie A, che ha regalato sorprese, ribaltoni in classifica e anche in panchina come nel caso dell'Atalanta con Juric che è stato esonerato. Una grande “sorpresa”, che poi sorpresa per la serietà del progetto non è così una sorpresa, è il Bologna di Vincenzo Italiano che ha sconfitto il Napoli per 2-0 consolidando la quinta posizione in classifica ed è soli a tre punti dal primo posto. Tuttavia nel match contro i campani è arrivata una brutta notizia per i rossoblù.

Lukasz Skorupski salta la Lazio

Skorupski - Depositphotos

Dopo soli 8' di gioco, infatti, il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio, sostituito dal classe 2007 Massimo Pessina che ha sorpreso tutti all'esordio. Fin da subito si temeva uno stop serio, ma poco fa il club emiliano ha fatto chiarezza con un bollettino medico in merito alle condizioni di Skorupski. Come si legge dal comunicato del Bologna, il portiere polacco ha subito una lesione di medio/alto grado ai flessori della coscia destra costringendolo a restare lontano dal campo per circa 45 giorni. Skorupski salterà dunque anche la partita contro la Lazio in programma il 7 dicembre allo Stadio Olimpico.

Il comunicato del Bologna