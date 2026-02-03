Tifo Organizzato: "Lazio-Atalanta, invitiamo tutti i tifosi a…"
È arrivato un primo comunicato del tifo organizzato biancoceleste in vista di Lazio-Atalanta in attesa di capire come continuerà la protesta
Non si placano le proteste nell'etere biancoceleste a maggior ragione dopo la chiusura del mercato che ha scontentato la grandissima maggioranza dei tifosi laziali. C'è grande attesa fra i sostenitori laziali di capire come proseguirà la protesta che a Lazio-Genoa ha portato ad avere uno stadio deserto.
Attraverso un comunicato sui propri profili social, il tifo organizzato della Lazio ha chiesto a tutti i laziali non abbonati di non acquistare il biglietto per Lazio-Atalanta fino a giovedì, giorno in cui uscirà il comunicato con la decisione su come proseguire la protesta. Nel frattempo la società ha reso, invece, note tutte le informazioni sull'acquisto dei tagliandi per la sfida alla Dea promuovendo anche una promo San Valentino.
