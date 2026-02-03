Il Viminale dispone il divieto di trasferte per l'Inter

Alla fine è andata bene e si è conclusa solo con un grande spavento, ma poteva finire molto peggio dopo che a pochi centimetri da Audero è scoppiato un forte petardo lanciato da un tifosi nel settore ospiti durante Cremonese-Inter

Trasferte vietate per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo

Depositphotos

Il Viminale nonostante abbia individuato il colpevole che si è anche ferito alla mano nel lancio del petardo, ha scelto il pugno duro nei confronti dell'Inter. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha infatti disposto il divieto di trasferte per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per le stesse partite, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Resta escluso il derby in programma l'8 marzo in quanto non ci sarà spostamento di tifoserie.

Il provvedimento del Viminale