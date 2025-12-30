Calciomercato Lazio, contatti tra la Società e l'Atalanta per Samardzic: i dettagli
Ci sono stati dei contatti la Società Lazio e l'Atalanta inerenti al centrocampista Samardzic, ecco la situazione
Il mercato di gennaio si avvicina e la Lazio sta valutando quali calciatori potrebbero arrivare e dare una mano alla rosa a rinforzarsi per tentare di centrare l'obiettivo Europa. Tra i profili preferiti dalla Società compare anche quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta classe 2002.
Calciomercato Lazio, contatti con l'Atalanta per Samardzic
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono stati dei contatti tra la Lazio e l'Atalanta inerenti all'operazione Samardzic, infatti, sembra che la Dea sia disposta a trattare, tuttavia, il calciatore è stato pagato 20 milioni più 5 di bonus nel 2024 mentre la Lazio vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, ora bisogna valutare se la Società di Bergamo è pronta a venire incontro al club biancoceleste.
Calciomercato Lazio, Samardzic come punto d'incontro tra Sarri e Fabiani
L'acquisto del serbo, per il quale bisognerebbe fare spazio nella lista over 22, rappresenterebbe un punto di incontro tra mister e Società, infatti, la prima scelta di Sarri è ancora Loftus-Cheek, centrocampista del Milan fuori portata, mentre Fabiani vorrebbe puntare su un profilo come quello di Brescianini.