Calciomercato Lazio, contatti tra la Società e l'Atalanta per Samardzic: i dettagli

Il mercato di gennaio si avvicina e la Lazio sta valutando quali calciatori potrebbero arrivare e dare una mano alla rosa a rinforzarsi per tentare di centrare l'obiettivo Europa. Tra i profili preferiti dalla Società compare anche quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta classe 2002.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball

Calciomercato Lazio, contatti con l'Atalanta per Samardzic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono stati dei contatti tra la Lazio e l'Atalanta inerenti all'operazione Samardzic, infatti, sembra che la Dea sia disposta a trattare, tuttavia, il calciatore è stato pagato 20 milioni più 5 di bonus nel 2024 mentre la Lazio vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, ora bisogna valutare se la Società di Bergamo è pronta a venire incontro al club biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Samardzic come punto d'incontro tra Sarri e Fabiani

L'acquisto del serbo, per il quale bisognerebbe fare spazio nella lista over 22, rappresenterebbe un punto di incontro tra mister e Società, infatti, la prima scelta di Sarri è ancora Loftus-Cheek, centrocampista del Milan fuori portata, mentre Fabiani vorrebbe puntare su un profilo come quello di Brescianini.