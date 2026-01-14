Anticipi e posticipi della 23° e 24° giornata di Serie A: quando gioca la Lazio

Ufficializzati pochi istanti fa gli anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata di Serie A. Il programma prevede che il biancocelesti affronteranno prima per il 23º turno il Genoa il 30 gennaio alle ore 20:45 all’Olimpico di Roma e per il turno successivo la Juventus in trasferta domenica 8 febbraio alle ore 20:45.

23° giornata

Lazio-Genoa, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20.45

24° giornata

Juventus-Lazio, in programma domenica 8 febbraio alle ore 20.45