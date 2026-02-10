Coppa Italia, Delio Rossi: "La Lazio si sta risvegliando. Il Bologna ha perso la freschezza"

Nel corso della sua carriera da allenatore, Delio Rossi si è seduto sia sulla panchina biancoceleste che rossoblù, infatti, mentre è stato alla guida della Lazio nel 2005-2009, periodo nel quale ha diretto 184 match e condotto alla conquista della Coppa Italia, nel 2015 ha permesso al Bologna di ottenere nuovamente la promozione in Serie A. In vista dell'incontro tra il club di Sarri e quello di Italiano, in programma domani alle 21:00 e valido per i quarti di finale di Coppa Italia, Delio Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport, concentrandosi sulla gara e sulla situazione attuale che stanno vivendo le due squadre.

Delio Rossi al Corriere dello Sport

Bologna-Lazio

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Entrambe arrivano a questo appuntamento in una situazione un po' borderline dal punto di vista ambientale. La Lazio sembra che dia segni di risveglio dopo le polemiche e il mercato di gennaio. Viene da un'ottima partita che ha fatto contro la Juve, anche se poi non ha vinto. Però la prestazione è stata di livello. Sul Bologna, da lontano, sembra in un certo senso che abbia smarrito un po' di freschezza. È una gara in cui forse non c'è favorita, tra due realtà in questi ultimi anni subito dietro le grandi

Nella pagina successiva le dichiarazioni su Bologna e Lazio