Onofri: "La Lazio viene da un momento scadente. Il Genoa? È una squadra che non molla mai"

Claudio Onofri, ex difensore e mister rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la gara Lazio-Genoa, in programma domani alle 20:45 ed affidata al fischietto Zufferli.

Le dichiarazioni di Onofri a Radiosei

Il mister Sarri e la posizione della Lazio

Vedendo la Lazio attuale, non è la squadra di Sarri. Chiaramente anche lui ha delle responsabilità; sicuramente la posizione in classifica non rispecchia i pronostici e le aspettative e di questo dovranno parlarne in società, la Lazio doveva essere tra le prime 7-8.

Il Genoa

Il Genoa ora è una squadra che non molla mai, sa anche ribaltare situazioni negative; è meno forte della Lazio dal punto di vista della rosa, ma ha una carica importante in questo periodo.

La possibile cessione di Romagnoli

Situazione che fa allertare l’ambiente e che dimostra come il momento in casa Lazio sia particolarmente ‘scadente’. Nel frattempo arriva a Roma una squadra con un morale alto, che si appellerà anche all’Olimpico che non sarà pieno, dettaglio non da poco, io me lo ricordo quando giocavo lo stadio pieno che carica dava.

Il futuro di Sarri