Europa | La Lazio è tra le squadre più "anziane": la classifica

Non è una novità che, in Europa, la maggior parte delle squadre di calcio abbia una media di età molto elevata. Ma, tra i campionati più “anziani” troviamo la Serie A, con Napoli, Inter, Cremonese e Lazio che occupano i primi 5 posti della classifica.

La classifica

Come riportato da Onefootball sul proprio profilo Instagram, infatti, la squadra più anziana d'Europa è il Rayo Vallecano, con una media di età pari a 28.7.

Segue il Napoli con 28.3; il Real Oviedo con 28.1; l'Inter con 27.9; infine, Lazio e Cremonese, con 27.8 di media di età.

Il post Instagram