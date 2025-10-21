Bologna, Italiano è stato ricoverato: il comunicato ufficiale
Attraverso una nota ufficiale, il club rossoblù ha fatto chiarezza sulle condizioni del suo allenatore
Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale: il motivo
Non arrivano buone notizie dal Bologna, il tecnico Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Proprio in questi minuti, attraverso una nota ufficiale il club rossoblù ha specificato le condizioni del suo allenatore.
Il comunicato del Bologna sulle condizioni di Vincenzo Italiano
Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica.
L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.
A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club.