Bologna, Italiano è stato ricoverato: il comunicato ufficiale

Attraverso una nota ufficiale, il club rossoblù ha fatto chiarezza sulle condizioni del suo allenatore

Emanuele Petrucci /
Italiano

Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale: il motivo 

Non arrivano buone notizie dal Bologna, il tecnico Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Proprio in questi minuti, attraverso una nota ufficiale il club rossoblù ha specificato le condizioni del suo allenatore.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Italiano

Il comunicato del Bologna sulle condizioni di Vincenzo Italiano

Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica.
L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.
A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club.

Lazio, Dr. Capua: "Il fatto che siano tanti gli infortuni ci fa pensare. Cancellieri?..."
Lazio, è tornato "Muro" Gila? Contro la Dea prestazione da big