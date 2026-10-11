Lazio-Monza, i convocati di Gattuso: la lista reparto per reparto
Il tecnico biancoceleste ha comunicato i nomi per la sfida di Serie A Enilive contro il Monza, in programma oggi alle 15:00.
Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
Lazio-Monza, i convocati per la sfida delle 15:00
Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati della Lazio in vista della partita di oggi contro il Monza. La sfida di Serie A Enilive è in programma alle 15:00.
La comunicazione del club indica i calciatori suddivisi tra difensori, centrocampisti e attaccanti.
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Difensori e centrocampisti: i nomi nella lista
Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo e Tavares.
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek e Taylor.
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