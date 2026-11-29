La Lazio di Gennaro Gattuso continua a volare attestandosi al primo posto in classifica dopo 13 giornate ed un tifoso speciale osserva il cammino di questa squadra e spera. …"

Russel Crowe intervistato al TG1

Il TG1 ha intervistato Russel Crowe alle prese con la sua nuova avventura nel mondo della musica con l'uscita di nuovi brani inediti e alcune date del tour che sarà anche in Italia. Sul suo ultimo pezzo intitolato Freedom dice: “Ultimamente ho pensato tanto a quanti anni ho, a quanti tour potrò ancora fare e poi la libertà non è mai facile tra incastri e impegni di lavoro”.

Russel Crowe e la Lazio

C'è spazio anche per la sua squadra del cuore, che in Serie A sta volando: "Lazio? Vediamo come va". Con tanto di segno della croce alla fine.