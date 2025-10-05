Women, Le Bihan: "Fondamentale iniziare bene la stagione. Vogliamo dimostrare..."

Nonostante un inizio un po’ sottotono e in salita, nel secondo tempo la Lazio ha saputo cambiare marcia, sfruttando al meglio le occasioni create.

Protagonista assoluta l’attaccante francese Clarisse Le Bihan, che prima ha sbloccato il risultato con la rete dell’1-0, poi ha servito l’assist per il raddoppio firmato Martina Piemonte. Nel finale il Como è riuscito ad accorciare le distanze con il gol di Bernardi, ma le biancocelesti hanno difeso con ordine il vantaggio e hanno lasciato lo stadio Ferruccio con il bottino pieno.

Di seguito le dichiarazioni dell'MVP del match, Clarisse Le Bihan, autrice del goal e dell'assist, rilasciate ai microfoni ufficiali della società.

Le Bihan al termine della sfida

Mi sento molto bene qui, anche quando la partita è tosta sento che possiamo fare la differenza. Sono felice di aver aiutato la squadra a vincere.

Sulle assenze

Abbiamo avuto qualche cambio, ma siamo molto unite. L’ambiente è bello, c’è sintonia tra di noi. Oggi abbiamo saputo soffrire, avevamo un piano gara preciso e alla fine ha pagato. È un segnale molto positivo, anche se sappiamo di avere ancora tanto da migliorare.

Un successo importante

Sì, questa vittoria era importante per noi. Sono proprio le piccole cose che fanno la differenza e sono contenta di iniziare la stagione in questo modo.

Sull’inizio con i tre punti

La sconfitta contro la Roma è stata pesante e difficile da digerire. Però abbiamo fatto un bel percorso, chiudendo tra le prime quattro. Oggi era fondamentale iniziare bene la stagione, soprattutto dopo l’anno scorso. Quest’anno vogliamo dimostrare maggiore maturità e fare una grande competizione.

Sulla prossima sfida contro il Genoa