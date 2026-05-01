Cremonese-Lazio, Sarri riflette sulle scelte da fare

Mancano poche meno di 72 ore e la Lazio volerà in trasferta per affrontare la Cremonese. I biancocelesti scenderanno in campo con prudenza per quanto riguarda energie e condizioni fisiche sopratutto. Dall'altra parte la squadra di Giampaolo invece, che è in piena lotta per un retrocedere. In casa Lazio, Sarri sta ragionando sulle scelte da fare considerando tanti aspetti dei suoi giocatori. Nel frattempo nella giornata di oggi è andato in scena un altro allenamento nel quartier generale di Formello.

La situazione

Si avvicina la gara con la Cremonese: Sarri deve fare la conta degli acciaccati per impostare le rotazioni in vista della finale di Coppa Italia. Sicuramente lunedì non ci sarà Cancellieri, squalificato dopo il giallo rimediato contro l'Udinese (era diffidato). A destra giocherà Isaksen, al ritorno in campo dal primo minuto. Il resto del tridente passa dalle condizioni di Zaccagni, ancora a parte nei giorni scorsi per un affaticamento. In caso di forfait ci sarà uno tra Pedro e Noslin, in ballottaggio anche con Maldini per prendere posto al centro.

Il ruolo di regista

Una pedina da sempre fondamentale nel gioco di Maurizio Sarri come un ruolo tormentato dagli infortuni nel corso della stagione. Salvo sorprese in regia mancherà Cataldi, che ha i postumi dell'influenza e qualche fastidio muscolare. La scelta quindi ricadrà nuovamente su Patric, che si alternerà con Rovella a gara in corso.