Least Squares: "Se la Lazio non raggiugerà la soglia 0.8 si rischia il blocco del mercato"

Least Squares, esperto economista sulla piattaforma X, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo il mercato di gennaio della Lazio e la decisione della FIGC di abbassare la soglia del costo del lavoro allargato a 0,7.

Le dichiarazioni di Least Squares a Radiosei

Il mercato di gennaio

A mio avviso l’ipotesi di mercato a saldo zero nella prossima estate è la più favorevole tra quelle possibili.

La soglia del costo del lavoro allargato

L’abbassamento della soglia del costo del lavoro allargato è scesa a 0.7 a partire dal prossimo marzo. Nella sostanza per la Lazio è impossibile rientrarci dopo la trimestrale di marzo, a meno che non dovesse fare durante il mercato di gennaio plusvalenze monstre fino a circa 70 milioni di euro. Tutto è legato anche all’indicatore del 30 settembre.

Nel caso in cui la Lazio non avesse raggiunto la soglia 0.8 ancora in vigore, scatterebbe il rischio di avere il bloccato mercato in estate. Questo perchè, le norme noif spiegano, che in caso di due soglie non rispettate di fila, con il correlato progressivo peggioramento dei conti, si andrebbe incontro ad un blocco totale. La mia stima di plusvamenze che servirebbe a gennaio per evitare il successivo peggioramento dell’indicatore è intorno ai 30 milioni di euro. Questo, permetterebbe di evitare quanto meno il blocco totale in estate. Va aggiunto che il saldo zero sia a gennaio che in estate non ti permetterebbe di rinnovare con adeguamenti ecoomici i contratti dei calciatori.

Se si eviterebbe il mercato a saldo zero depositando 3-4 milioni nelle casse della Lazio entro gennaio