Lazio-Milan: al via la vendita dei tagliandi per la gara di Coppa Italia

È iniziata la vendita dei tagliandi per l'incontro di Coppa Italia Lazio-Milan, in programma il 4 dicembre alle ore 21:00

Per la Lazio è in arrivo un'impegnativa doppia sfida contro il Milan, infatti, il 29 novembre alle ore 20:45 si scenderà in campo a San Siro per la gara di Campionato, mentre il 4 dicembre alle ore 21:00 è in programma il match di Coppa Italia all'Olimpico.

Coppa Italia,  Lazio-Milan: la vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa Lazio-Milan, in programma giovedi 4 dicembre alle ore 21:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.

Si ricorda che la gara Lazio-Milan è compresa nella campagna abbonamenti sottoscritta in questa stagione.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2021 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

I punti di accesso 

Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;                    

Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;

Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

Nella pagina successiva il cambio nominativo, la vendita libera e le informazioni per esporre gli striscioni 

