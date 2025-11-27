Lazio-Milan: al via la vendita dei tagliandi per la gara di Coppa Italia
È iniziata la vendita dei tagliandi per l'incontro di Coppa Italia Lazio-Milan, in programma il 4 dicembre alle ore 21:00
Per la Lazio è in arrivo un'impegnativa doppia sfida contro il Milan, infatti, il 29 novembre alle ore 20:45 si scenderà in campo a San Siro per la gara di Campionato, mentre il 4 dicembre alle ore 21:00 è in programma il match di Coppa Italia all'Olimpico.
Coppa Italia, Lazio-Milan: la vendita dei tagliandi
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa Lazio-Milan, in programma giovedi 4 dicembre alle ore 21:00.
Sarà possibile acquistare i biglietti:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.
Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.
Si ricorda che la gara Lazio-Milan è compresa nella campagna abbonamenti sottoscritta in questa stagione.
I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2021 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.
All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.
I punti di accesso
Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;
Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;
Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;
Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;
Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.
Nella pagina successiva il cambio nominativo, la vendita libera e le informazioni per esporre gli striscioni