Conferenza Cesarini: "Felice per il mio ritorno. La Lazio ha fatto investimenti importanti"

Erin Cesarini, cresciuta nella Primavera biancoceleste e tornata a casa dopo il trasferimento al Milan, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione che si sta svolgendo presso il centro sportivo di Formello.

Per me è importante per mettermi in gioco. Ho tutta la volontà di mettermi in gioco e dare un contributo alla squadra e al mister.

L'esordio con la Fiorentina è stato inaspettato, le compagne mi stanno aiutando e mi hanno accolto. So di stare in una squadra forte ed ho molte responsabilità. Voglio ritagliarmi più spazi possibili ma devo dimostrarlo in campo.

Io sono concentrata sul presente e cerco di vivere giorno per giorno. Al momento sono una giocatrice della Lazio fino a giugno, non faccio previsioni.

Dal mister Grassadonia posso imparare molto dal punto di vista calcistico ed ha a cuore anche il rapporto umano con le calciatrici. È esigente ma su dettagli importanti per alzare il livello.

Ho avuto la possibilità di avere esperienze importanti nel MIlan, ho capito cosa significa giocare in Serie A. Ho potuto collaborare con giocatrici di livello internazionale e fa parte di un bagaglio per sviluppare le mie qualità.

Dal primo giorno mi sono sentita accolta benissimo, penso che da quando me ne sono andata siano cambiate tante cose e la Lazio ha investito su aspetti importanti che hanno permesso la sua crescita.