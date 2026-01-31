Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Zaccagni

Tegola In casa Lazio, Maurizio Sarri perde il suo capitano Mattia Zaccagni per via di un infortunio muscolare. Proprio in questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha fatto il punto della situazione.

Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell`addome. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.