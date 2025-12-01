Milan-Lazio, fermato Di Paolo per un turno: l'errore è del VAR, Collu promosso

Le scelte arbitrali del direttore di gara Collu continuano a far discutere, e a far infuriare l’ambiente biancoceleste, tanto che la Lazio ha scelto il silenzio stampa nel post partita, è soprattutto l'episodio del rigore non concesso nei minuti finali.

Lazio, l'episodio del rigore mancato

L’arbitro è stato richiamato al VAR per rivedere l’azione, che vedeva impattare il pallone sul braccio fermo di Pavlovic nella propria area di rigore. Collu ha deciso di non concedere il penalty, ritenendo che il fallo fosse invece a favore del difensore rossonero, vittima della trattenuta da parte di Marusic. Senza fallo, chiaramente, non può esserci rigore.

Stop per Di Paolo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali non hanno gradito l’intromissione da parte di Di Paolo al VAR. Per questo motivo l’arbitro sarà costretto a saltare un turno in Serie A, con rientro previsto direttamente in Serie B. In questo scenario, i vertici arbitrali non avrebbero contestato l’operato di Collu, quanto piuttosto quello del VAR, che dovrà pagare le sue scelte.