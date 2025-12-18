Milan-Como, la decisione su Perth: l'annuncio di Simonelli

Dopo settimane di attesa, è finalmente arrivato il responso sulla discussa sfida tra Milan e Como. Da tempo infatti si è parlato della possibilità di vedere le due squadre italiane sfidarsi in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio 2026.

Ufficiali, Milan e Como si affronteranno a Perth per un turno di campionato

Una proposta nata a seguito delle Olimpiadi Invernali 2026, che si svolgeranno a San Siro proprio nel periodo in cui i rossoneri e i comaschi si sarebbero dovuti sfidare. Pochi istanti fa è arrivato finalmente l’annuncio: l'incontro andrà in scena a Perth.

L'intervento di Simonelli