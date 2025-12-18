Milan-Como, la decisione su Perth: l'annuncio di Simonelli
Ufficializzata la decisione sulla sfida di campionato tra Milan e Como
Dopo settimane di attesa, è finalmente arrivato il responso sulla discussa sfida tra Milan e Como. Da tempo infatti si è parlato della possibilità di vedere le due squadre italiane sfidarsi in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio 2026.
Una proposta nata a seguito delle Olimpiadi Invernali 2026, che si svolgeranno a San Siro proprio nel periodo in cui i rossoneri e i comaschi si sarebbero dovuti sfidare. Pochi istanti fa è arrivato finalmente l’annuncio: l'incontro andrà in scena a Perth.
L'intervento di Simonelli
La partita si disputerà regolarmente come previsto. L’incontro con Infantino è stato cordiale e i principali dubbi riguardavano soprattutto la designazione arbitrale, dal momento che inizialmente erano stati indicati direttori di gara stranieri. Collina ci ha però rassicurato sulla qualità degli arbitri asiatici, segnalando fischietti all’altezza dell’evento. Accetteremo quindi questa soluzione e ci concentreremo sugli ultimi dettagli organizzativi.