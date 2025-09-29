Genoa-Lazio: le probabili scelte di Sarri e Vieira e dove vedere l'incontro

La Lazio non può più permettersi di perdere, dopo 3 sconfitte ed una sola vittoria non è concesso cadere nuovamente, anche se l'emergenza a centrocampo non renderà affatto facile l'impresa. Per disputare la 5a partita di Campionato, le aquile si sono recate a Genova e questa sera alle 20:45 scenderanno in campo al Luigi Ferraris per affrontare il Grifone, incontro diretto dal fischietto Giovanni Ayroldi che mantiene un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e nessuno sconfitta con le aquile e di 2 vittorie e 4 sconfitte con il Genoa. Con la formazione avversaria che viene da 2 pareggi e 2 cadute, la Lazio dovrà dare il meglio di sé per far sì che lo stadio si colori di biancoceleste, come negli ultimi 4 incontri tra le due squadre.

Genoa-Lazio: dove vedere l'incontro

L'incontro di stasera sarà pieno di incognite, infatti, se da una parte la Lazio dovrà fare i conti con un'emergenza a centrocampo, dato che Vecino è ancora out, Rovella e Dele-Bashiru sono infortunati e la coppia Guendouzi-Belahyane è squalificata, e, di conseguenza, i due sopravvissuti Danilo Cataldi e Toma Basic, momentaneamente reintegrato al posto del numero 7, dovranno correre per 90 minuti più recupero, dall'altra il Genoa dovrà scendere in campo senza il mister Patrick Vieira, infatti, in seguito alla squalifica del tecnico a Bologna, sarà il vice allenatore Kristian Wilson a dirigere il Grifone. Un evento imperdibile al quale i tifosi potranno assistere sia sulla piattaforma Dazn che sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, ma non solo, sarà possibile seguire la partita anche in streaming su NOW.

