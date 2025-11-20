Italia, Gattuso: "L'Irlanda è una squadra che non molla mai. Chiesa? Il problema ce l’ha lui"

Oggi a Zurigo ci sono stati i sorteggi per scoprire le varie avversarie che dovranno affrontare le squadre che parteciperanno ai playoff per tentare di conquistare un posto al World Cup 2026. L'Italia, che non si qualifica al Mondiale da tre anni, dovrà affrontare il 26 marzo l'Irlanda del Nord in semifinale, mentre cinque giorni dopo dovrà vedersela con una tra Galles e Bosnia, sempre se riuscirà a superare la prima fase. In merito al sorteggio il tecnico Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Rai Sport, inoltre, il ct si è espresso anche sui problemi della formazione Azzurra e sulla questione Federico Chiesa.

Le dichiarazioni di Gattuso a Sky Sport

L'Irlanda del Nord

Squadra fisica, non mollano mai. Dobbiamo giocarcela, lo sto dicendo da tre mesi. Sapevamo che dovevamo passare dal playoff. È un percorso che dobbiamo migliorare, guardiamo con fiducia in avanti.

Lo stage

Non sta a me decidere, abbiamo un Presidente e chi si occupa di questi. Più giorni abbiamo per stare insieme meglio è. Ci rivedremo alla 30esima giornata, da parte mia devo pensare a come stare a contatto con i giocatori e parlarci. Non solo di calcio. Speriamo di fare le robe nel verso giusto.

I problemi della rosa

Penso che il problema non sia tattico, i moduli hanno pro e contro. Dobbiamo lavorare sulla nostra fragilità, quando facciamo le robe fatte bene siamo competitivi. Non puoi permetterti di fare errori come l’altra sera. Di moduli avremo tempo, ora studieremo gli avversari. Vediamo di fare meno danni possibili

Federico Chiesa

Il problema di Chiesa lo sapete bene, lo chiamo a ogni convocazione. Il problema non è Gattuso, ce l’ha lui. Lo sapete bene.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Gattuso a Rai Sport