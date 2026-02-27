Hazard: "Sarri è un manager incredibile: vi racconto l'Europa League vinta con lui"

Ai microfoni di Sky Sport, Eden Hazard ha parlato dell'Europa League vinta insieme a Sarri ai tempi del Chelsea nel 2019 contro l'Arsenal: ecco le sue dichiarazioni integrali.

Sarri è un manager incredibile, l'unico problema di quella stagione fu sapere che se ne sarebbe andato. Come squadra, come giocatore, spesso si vuole giocare per il proprio allenatore. E noi avevamo fatto una bellissima stagione con qualche problemino qua e là. Poi arrivò la finale di Europa League, contro l'Arsenal. Un derby, in finale. E tutti volevamo vincere per noi innanzitutto. Poi per le nostre famiglie, per i nostri bambini. Per lo staff, e per i tanti tifosi del Chelsea che avevano viaggiato fino a Baku. Giocammo una partita incredibile. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo subito dato la coppa a Sarri, era felicissimo. Mi ricordo la festa in hotel a Baku, e tutti potevamo notare la sua felicità autentica. E sono immagini che restano impresse nella mente. Quando tu vai in questi club accetti la pressione di dover vincere trofei. Sarri, il giorno prima della partita, era molto teso. Era la sua prima finale europea, contro l'Arsenal. Non è facile. Alla fine della partita, quando abbiamo vinto la coppa, l'ho visto osservare con profondità la medaglia. E tutto d'un tratto, ero molto più felice per lui che per me…anche perché io una medaglia già ce l'avevo! Fu una grande notte.