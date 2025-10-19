Women | Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali di Grassadonia e Canzi
Svelate le undici titolari di Grassadonia per la terza giornata di Serie A Women Athora
La Lazio arriva alla sfida contro la Juventus a punteggio pieno, grazie a due vittorie importanti conquistate nelle prime due giornate contro Como e Genoa. Ora, le biancocelesti si preparano ad affrontare le campionesse d’Italia in carica, che invece hanno raccolto soltanto un punto finora.
Le due squadre si ritrovano in campo dopo il precedente incrocio in Women’s Cup, dove la Lazio ha ottenuto una vittoria fondamentale in casa delle bianconere, alimentando ulteriormente le motivazioni della squadra di Massimiliano Canzi, desiderosa di riscattarsi.
Con il fischio d’inizio fissato per le ore 15:30 allo stadio Mirko Fersini di Formello, i tecnici di ambedue le squadre hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, D'Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Goldoni; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mancuso, Martin, Karczewska, Ashworth-Clifford, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
Le undici titolari della Juventus
JUVENTUS (3-5-2): de Jong; Calligaris, Salvai, Cascarino; Thomas, Rosucci, Godo, Schatzer, Bonansea; Girelli, Beccari. A disposizione: Payraud-Magnin, Capelletti, Harviken, Walti, Vangsgaard, Libran, Krumbiegel, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi.