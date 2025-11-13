Lazio, cosa succede a Guendouzi? Il centrocampista non è più una certezza incedibile

Tutti conosciamo il quinto arrivato due anni fa alla Lazio e che, purtroppo, non è più quello di quest’anno: la potenziale certezza di una mediana improvvisata, il francese si è rivelato il più deludente. Senza i compagni Rovella, Dele-Bashiru e Vecino - con Belahyane ai margini - negli ultimi due mesi Sarri ha optato per un centrocampo inedito che vede come protagonisti Cataldi e Basic, confidando in un Guendouzi trascinatore.

Cosa succede a Guendouzi?

Il meno brillante in mediana quest’anno è stato sicuramente Guendouzi, preso spesso dal nervosismo, agitazione e prestazioni prive di smalto e motivazione. Espressione di tale situazione è stata, in origine, l’espulsione nel derby, considerata dal mister come “stupida e ingenua”, poi cinque gare in cui il francese ha giocato inquieto e a tratti svogliato. Probabilmente - come riporta Il Messaggero - l’inizio difficile della squadra in campionato e le ambizioni ridimensionate stanno influendo sul suo umore, come la mancanza del palcoscenico europeo, suo chiodo fisso che quest’estate gli ha fatto pensare di lasciare la Lazio (per poi cambiare idea alla notizia del ritorno di Sarri) . Una delle preoccupazioni che affligge il centrocampista biancoceleste riguarda proprio la nazionale nella quale il c.t. Deschamps non lo ha convocato per la quarta volta di fila: l’ultima chance con i Blues per Guendo risale a marzo scorso. Ad oggi, il francese (con 3 gialli) è il più ammonito della rosa ed è poco reattivo in contenimento: 6 dribbling subiti, appena 5 intercetti, solo la metà dei duelli vinti e un terzo di quelli aerei. L’ex Marsiglia tocca in media quasi 30 palloni in meno (52) dello scorso girone di ritorno (80) e con Juve e Roma non ha superato i 40.

Sarri dà fiducia, ma il futuro?

Nonostante le prestazioni deludenti, una costante che non manca mai per il francese e l’ottimo rapporto con Sarri, il cui ritorno, d’altronde, è stato determinante per convincere il francese a rimanere a Roma. Il mister difende sempre il suo pupillo, come fatto a San Siro: “È lo stesso di sempre, giocare sui nervi e la sua forza“. Da queste parole si evince che Sarri non nota cali di rendimento e vuole continuare a valorizzare il suo giocatore. Oltre alla rete al Verona, le tre chance su azione della Lazio e le trasferte lombarde portano la sua firma: il destro di Como, il tiro fuori misura di Bergamo e quello timido del Meazza. In estate, i sondaggi di Aston Villa e Sunderland evidenziano un certo interesse per Guendouzi anche in Europa. In caso di cessione, la Lazio guadagnerebbe dai 25 ai 30 milioni di euro, ma questo sarebbe possibile solo se Sarri desse il via libera a fronte di una garanzia di un innesto di sicuro rendimento (che difficilmente la Lazio gli offrirà).