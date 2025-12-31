Petrucci: "C'è una trattativa concreta per Martin. Su Castellanos..."

A commentare la situazione in casa Lazio è stato il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

Per Martin c'è una trattativa concreta. Lui ha il contratto in scadenza ed è la prima scelta della Lazio per il ruolo di terzino sinistro. Con il Genoa si sta parlando anche di uno scambio di prestiti tra Leali e Mandas, in questo modo può far giocare Mandas e avere un secondo portiere affidabile. Su Insigne non è cambiato nulla rispetto a qualche mese fa, c'è un accordo economico tra Lazio e giocatore, la Lazio sta aspettando perché in società stanno studiando anche nomi più giovani come Maldini.

Sarri vorrebbe Insigne, ma neanche per lui è una priorità, prima di tutto vuole una mezz'ala e vedere la situazione del centravanti, Insigne può essere la ciliegina finale.