Paura per Roberto Carlos: intervento al cuore in Brasile

Tanta paura per l'ex calciatore brasiliano Roberto Carlos. La sua vacanza in Brasile è stata interrotta da un intervento al cuore. Fortunatamente dopo tanta preoccupazione sembra esser tutto rientrato. Al momento Roberto Carlos si trova ricoverato in ospedale a San Paolo, Brasile, per precauzione, ma è fuori pericolo di vita, il che fa tirare un sospiro di sollievo al diretto interessato ed alla sua famiglia.

Maggiori dettagli

Tutto è accaduto all'improvviso quando Roberto Carlos si trovava in vacanza nel suo Paese, dopo essersi sottoposto a un controllo per un dolore alla gamba, gli è stato diagnosticato un notevole coagulo di sangue. A seguito poi di una risonanza magnetica accompagnata da altri esami dettagliati, i medici hanno scoperto che un'anomalia al cuore, optando successivamente per un'operazione immediata che potesse risolvere la situazione.

L'intervento

L'ex terzino sinistro, così, è finito sotto i ferri per l'inserimento di uno stent. Un intervento di routine che sulla carta sarebbe dovuto essere molto semplice ma che così non è stato. L'operazione sarebbe dovuta durare circa 40 minuti ma a causa di una complicazione, si è prolungata a quasi tre ore. Adesso Roberto Carlos resterà sotto osservazione per circa 48 ore prima di iniziare la riabilitazione.

Le sue parole

La situazione sembra essersi conclusa per il meglio con Roberto Carlos che ha rilasciato anche delle breve dichiarazioni. Pochissime parole ma che sicuramente fanno tirare un sospiro di sollievo a tutti. Di seguito le sue parole: